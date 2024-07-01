Brent подорожала до $85,38 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник.

К 8:14 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,45%) - до $85,38 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,26 (0,3%), достигнув $85 за баррель. Августовские контракты, срок обращения которых истек с окончанием предыдущих торгов, подорожали в тот день на $0,02 - до $86,41 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,36 (0,44) - до $81,9 за баррель. 28 июня контракт подешевел на $0,2 (0,2%), до $81,54 за баррель.

В июне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 5,9%.

В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США.

Приближаясь с юго-востока к Карибским островам, ураган "Берил" усилился до четвертой категории, передает АР. Национальная служба США предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC) прогнозирует, что "Берил" вызовет штормовой прилив и из-за скорости ветра будет представлять угрозу для жизни. NRC считает ситуацию очень опасной.