Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Levi Strauss завершила II финквартал с чистой прибылью и увеличила выручку на 8%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. получил чистую прибыль и увеличил выручку во втором финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - чуть хуже.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 26 мая, составила $18 млн по сравнению с убытком в размере $1,6 млн за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 16 центов на бумагу.

Выручка увеличилась на 8% до $1,44 млрд с $1,34 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на уровне 11 центов на акцию при выручке в $1,45 млрд.

Levi's подтвердила прогноз на текущий фингод, который предусматривает рост выручки на 1-3% и скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $1,17-1,27.

Акции Levi's в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в среду упали на 12,2%. С начала года капитализация компании выросла на 40% до $9,22 млрд.

Levi Strauss
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне

Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Рубль в среду укрепился в паре с юанем при подготовке к единому дню уплаты налогов

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Снижение цен на яйца с 18 по 24 июня замедлилось до 1,1%

РФ в январе-апреле увеличила экспорт колбасы на 21% почти до 15 тыс. т

РФ в январе-апреле увеличила экспорт колбасы на 21% почти до 15 тыс. т

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

"Газпром" проработает организацию поставок российского газа в Иран

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });