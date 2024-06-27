Levi Strauss завершила II финквартал с чистой прибылью и увеличила выручку на 8%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. получил чистую прибыль и увеличил выручку во втором финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - чуть хуже.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 26 мая, составила $18 млн по сравнению с убытком в размере $1,6 млн за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 16 центов на бумагу.

Выручка увеличилась на 8% до $1,44 млрд с $1,34 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на уровне 11 центов на акцию при выручке в $1,45 млрд.

Levi's подтвердила прогноз на текущий фингод, который предусматривает рост выручки на 1-3% и скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $1,17-1,27.

Акции Levi's в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в среду упали на 12,2%. С начала года капитализация компании выросла на 40% до $9,22 млрд.