Levi's перенес плановый срок по увеличению годового оборота до $9-10 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. не достигнет годового оборота в $9-10 млрд к 2027 году, как планировалось ранее, заявила Financial Times главный исполнительный директор компании Мишель Гасс.

Более точные сроки достижения этой цели Levi's обнародует после того, как "переделает домашнюю работу", сказала Гасс. По ее словам, с момента раскрытия первоначальных планов в индустрии многое изменилось.

Главный финансовый директор компании Хармит Сингх заявил, что новые сроки, скорее всего, будут объявлены примерно через год, "но мы их отодвинем на пару лет".

В минувшем финансовом году, который завершился 26 ноября 2023 года, выручка Levi's составила $6,2 млрд, а чистая прибыль сократилась до $250 млн с $569 млн годом ранее.

Последние 1,5 года выручка практически не меняется, в том числе из-за того, что "потребитель находится под давлением, особенно на Западе", говорит Сингх. И если положение американских потребителей, зарабатывающих более $100 тысяч в год и формирующих целевую аудиторию компании, улучшилось по сравнению с тем, что было ранее в этом году, то более экономные американцы остаются под давлением, отмечает финдиректор.

"Европейский потребитель, пожалуй, чуть осторожнее", - добавил он, хотя инфляция в регионе замедляется быстрее, чем в США. В Азии и Латинской Америке, по его словам, ситуация в целом благоприятная.

Гасс видит "много возможностей вокруг" и поэтому уверена, что Levi's достигнет оборота в $10 млрд.

Под руководством Гасс, которая официально стала CEO в 2024 году, компания активизировала усилия по расширению собственной сети магазинов, а также ассортимента женской и неджинсовой одежды.

Levi's владеет примерно 1200 магазинов, еще столько же работают по франшизе. В ближайшие несколько лет она планирует расширить собственную сеть на 500-600 магазинов.