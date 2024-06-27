"Софтлайн" планирует допэмиссию 76 млн акций

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" утвердил дополнительную эмиссию 76,002 млн акций, которые планируется разместить по открытой подписке, говорится в сообщении компании.

В настоящее время уставный капитал состоит из 324 млн акций. Таким образом, в случае размещения допэмиссии он увеличится на 23,4% до 400 млн бумаг.

Цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения, уточняется в сообщении.

Как поясняет компания, привлеченные за счет допэмиссии акций средства планируется направить на "финансирование ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией".

В 2024 году "Софтлайн" уже приобрел четыре компании, а в ближайшее время планирует объявить еще о нескольких крупных сделках, успешное закрытие которых, как рассчитывают там, "крайне положительно скажется на бизнесе ПАО "Софтлайн" в ключевых для нас нишах производства собственных продуктов и услуг".

"Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые – в течение ближайших шести-двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно (на рынке M&A - ИФ)", - приводятся в сообщении слова СЕО "Софтлайна" Владимира Лаврова.

Компания ожидает, что в случае успешного завершения запланированных сделок M&A по ит>огам 2024 года оборот группы может достигнуть 135 млрд рублей (текущий прогноз по этому показателю составляет 110 млрд рублей); валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей; показатель EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей (ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей).

"Несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования: мы таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций SOFL. Такая стратегия позволяет создать существенную добавленную стоимость для акционеров ПАО "Софтлайн", - отметил директор департамента по слияниям и поглощениям Максим Русских.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

Крупнейшим акционером является ООО "Аталайя", которое владеет 49,98% уставного капитала; подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 9,64%, менеджменту и членам совета директоров - 5,38%, институциональным инвесторам - 24% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 11%.