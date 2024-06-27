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Международные резервы РФ с 14 по 21 июня сократились на $3,1 млрд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 21 июня составили $593,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 14 июня международные резервы равнялись $596,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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