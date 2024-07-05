Международные резервы РФ в июне снизились на 0,9%, до $593,5 млрд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июне 2024 года уменьшился на $5,542 млрд, или на 0,9%, до $593,498 млрд с $599,040 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-июне 2024 года резервы уменьшились на $5,094 млрд, или на 0,9%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в июне снизилась на $1,350 млрд, или на 0,8%, до $174,527 млрд. Доля золота в резервах на 1 июля, как и месяцем ранее, осталась на рекордном уровне 29,4%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.