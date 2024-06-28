Nike увеличила чистую прибыль в 1,5 раза в IV финквартале

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. резко увеличил чистую прибыль и немного сократил выручку в четвертом финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка не дотянула до прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 мая, увеличилась до $1,5 млрд, или $0,99 в расчете на акцию, по сравнению с $1,03 млрд, или $0,66 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,01 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 84 центов на акцию.

Квартальная выручка Nike сократилась на 2%, до $12,6 млрд, при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $12,86 млрд.

Показатель рентабельности увеличился на 110 базисных пунктов, до 44,7%.

Всего по итогам 2024 фингода выручка Nike составила $51,4 млрд, скорректированная прибыль - $3,95 на акцию.

В новом финансовом году компания ожидает сокращения выручки на 4-6% (mid-single digits), в первом финквартале - примерно на 10%, отметил главный финансовый директор Мэттью Фрэнд.

Акции Nike упали на 12,4% на дополнительной сессии в четверг. С начала года капитализация компании сократилась на 13,2%, до $142,2 млрд.