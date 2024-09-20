Акции Nike подскочили на новости об отставке CEO

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор производителя спортивных товаров Nike Inc. (SPB: NKE) Джон Донахью покинет свой пост 13 октября, говорится в сообщении компании.

На этой новости акции Nike, упавшие на четверть с начала года, подскочили на 7,6% на дополнительной сессии в четверг.

Донахью возглавил Nike в начале 2020 года, под его руководством в компании произошли значительные перемены, не всегда удачные, пишет MarketWatch. В частности, Nike стала меньше полагаться на партнерство с крупными розничными сетями, такими как Foot Locker и Macy's, что привело к сокращению её доли рынка.

Новым CEO с 14 октября 2024 года станет Эллиотт Хилл. Хилл был тренером по физподготовке в команде по американскому футболу "Даллас Ковбойз", в 1988 году пришел в Nike и проработал в компании более 30 лет, в том числе руководил её маркетинговыми операциями. Как пишут СМИ, он рассматривался в качестве главного кандидата на пост гендиректора вместо Донахью. Не получив эту должность, Хилл покинул компанию в 2020 году.

Хилл имеет отличную репутацию среди сотрудников компании и розничных партнеров, отметил аналитик BMO Capital Markets Симеон Сигел. Как пишет издание Fast Company, многие работники Nike в четверг ушли с работы пораньше, чтобы отпраздновать его назначение.

В прошлом финансовом квартале, завершившемся 31 мая, Nike сократила выручку на 2%, до $12,6 млрд, при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $12,86 млрд. Следующая квартальная отчетность компании будет обнародована 1 октября.