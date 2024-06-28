ВТБ финализировал продажу ряда замороженных активов

Прибыль от сделки составит 16 млрд рублей

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВТБ финализировал продажу третьему лицу части заблокированных из-за санкций активов, отразит в отчетности за первое полугодие доходы от сделки в размере 16 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Это российский контрагент, имя мы его назвать не вправе, соответственно, прибыль или суть этой операции - это продажа банком ВТБ прав на денежные потоки от заблокированных активов, продажа с дисконтом", - заявил топ-менеджер, не раскрыв размер дисконта.

"На рынке очень мало контрагентов, у которых есть избыток заблокированных обязательств над активами. Обратных ситуаций много, а вот когда пассив превышает актив, мы ищем по рынку, второй год уже этих контрагентов. Это говорит о том, что это рынок покупателя. (...) И да, в ситуации, когда это рынок покупателя, дисконт большой в силу того, что в том числе и в государстве близятся к пониманию, что эти активы скорее невозвратные", - отметил он.

Прибыль от сделки составит 16 млрд рублей и будет отражена в отчетности за первое полугодие.

ВТБ подготовил четыре стратегии работы с замороженными из-за санкций активами, объем которых на конец 2023 года оценивался в 900 млрд рублей. Первая стратегия - перевод части заблокированных активов и обязательств ВТБ и "Открытия" на баланс специально созданных структур в рамках закона N292-ФЗ. Вторая стратегия - судебные процедуры в отношении "дочек" ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк в 2022 году потерял контроль. Третья стратегия - сделка с другим банком, у которого в отличие от ВТБ большой объем заблокированных обязательств, но недостаток заблокированных активов (именно принесет банку прибыль в 16 млрд рублей). Детали четвертой стратегии банк не раскрывал.

Ожидалось, что эти стратегии в совокупности могут принести ВТБ около 100 млрд рублей дополнительной прибыли. Однако, по словам топ-менеджера, эта цифра будет больше. Только выделение заблокированных активов и обязательств в отдельное юрлицо, по словам Пьянова, принесет чистую прибыль в 92 млрд рублей.

"И совокупно 16 млрд рублей плюс 92 млрд рублей - это будет 108 млрд, то есть чуть больше, чем мы таргетировали", - заявил топ-менеджер.

Он напомнил, что ВТБ ведет ряд судебных процессов по заблокированным активам, которые также могут принести определенную прибыль.

"Когда мы устами нашего председателя вводили опцию по более раннему выпуску дивидендов, это некоторыми аналитиками стало называться дивидендным сюрпризом ВТБ. Быть может, судебная стратегия будет дополнительным сюрпризом в терминах прибыли, поскольку и временной график судебных процессов с учетом кассаций, и апелляций, и сколько мы найдем у ответчиков доступных к взысканию денежных средств - это очень сложно прогнозируемая величина. Поэтому две стратегии точно сыграют, и я это оцифровал 92 и 16, они дают в сумме больше, чем мы таргетировали, и судебная стратегия будет аналогична дивидендному сюрпризу", - пояснил он.

ВТБ включит 108 млрд рублей дополнительных доходов в обновленный прогноз чистой прибыли на 2024 год, который будет озвучен по итогам публикации отчетности за 6 месяцев.

"Соответственно повышение годового таргета вам придется подождать еще месяц, когда мы будем представлять шестимесячные результаты. Если бы ключевая ставка осталась на уровне 16%, это было бы чуть больше 500 млрд рублей. Какое решение примет ЦБ, нам предстоит подождать и под это скорректировать этот таргет", - заявил Пьянов.