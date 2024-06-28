Что произошло за день: пятница, 28 июня

Путин о ракетах средней и меньшей дальности, Бастрыкин о смертной казни, демпартия США о прошедших дебатах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности. Президент РФ уверен, что Москве пора принимать решение о месте их размещения исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США.

- Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Глава СКР предположил, что отменить мораторий можно указом президента, без изменения Конституции.

- Демократы пока не будут принуждать Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники после дебатов, которые, согласно опросам, оказались неудачными для действующего президента. В предвыборном штабе Байдена также заявили, что он не покинет президентскую гонку.

- Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2023 год. Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" позволяла рассчитывать на дивиденды за 2023 год в размере 15,3 рубля на акцию.

- ВТБ финализировал продажу ряда замороженных активов. Прибыль от сделки составит 16 млрд рублей.

- Признанная иноагентом историк Тамара Эйдельман стала фигурантом дела о реабилитации нацизма. В настоящее время она находится за границей.

- ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" и еще пяти физлиц и компаний из РФ. Под ограничения, в частности, попал гендиректор "Трансконтейнера" Михаил Концерев.

- Валерий Карпин продлил контракт со сборной России. Соглашение будет действовать до июля 2028 года.