ЦБ хочет постепенно собрать в Фонд поддержки банковского сектора 0,5 трлн руб.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), который будет помогать тем кредитным организациям, чьи нормативы концентрации риска превышают установленные регулятором сигнальные значения.

Свои предложения ЦБ опубликовал в консультативном докладе "Регулирование рисков кредитной концентрации".

Пределы концентрации

Чтобы стимулировать банки к снижению рисков и поддержанию оптимальных значений риск-показателей, Банк России планирует в 2024 году проработать концепцию нового режима соблюдения отдельных нормативов и подготовить изменения в законы и нормативные акты.

В частности, ЦБ планирует установить новые зонированные нормативы концентрации (Н6.1, Н21.1 и Н30.1), которые позволят банкам принимать более высокий риск (по сравнению с Н6, Н21 и Н30) по высоконадежным заемщикам при наличии запаса капитала и с уплатой повышенных отчислений в фонд страхования вкладов (ФОСВ), а в перспективе - в планируемый ФПБС. Зонированные нормативы (Н6.1, Н21.1 и Н30.1) будут предполагать два уровня:

- cигнальный в размере 25% от капитала банка (сейчас это предельно допустимый уровень для норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6). При его превышении банк принимает повышенные, но не критические риски и будет платить взносы в ФОСВ/ФПБС по повышенной ставке (за риск при страховании вкладов банка);

- максимально допустимый - предварительно 40% от капитала банка. Превышение уже является нарушением, неоднократность которого может повлечь различные надзорные меры, вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

"Иными словами, значения нормативов между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25 до 40%) - это и есть "оранжевая зона", попадание в которую обернется для банка повышенными отчислениями в ФОСВ/ФПБС", - поясняет ЦБ.

ЦБ предлагает рассчитывать размер таких отчислений как экономический эквивалент страховки от риска (credit default swap, CDS) на сумму и срок наблюдаемого превышения, но с некоторой премией, чтобы банки всегда в первую очередь рассматривали рыночные альтернативы снижения рисков концентрации. По предварительной оценке, ставка отчислений может составить около 1,5-2,5% годовых от размера превышения риска, с учетом рейтинга заемщика и доли неконсолидируемых компаний (с низкой оценкой собственной кредитоспособности или без нее) в группе связанных заемщиков.

В случае попадания в "оранжевую зону" по нескольким нормативам (Н6.1 (Н21.1) и Н30.1) банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению (не нужно платить отдельно по каждому нормативу). При этом возможность использовать "оранжевую зону" будет доступна только при одновременном соблюдении ряда условий, в том числе банк должен выполнять целевой уровень надбавок по нормативам достаточности.

"Рассчитываем, что такая модель даст больше гибкости банкам и их заемщикам, но при этом будет ограничивать избыточные риски и экономически стимулировать банки поддерживать значения новых нормативов концентрации ниже сигнального уровня", - говорится в докладе.

Внесение законопроекта об "оранжевой зоне" в Госдуму запланировано на осеннюю сессию 2024 года. Планируется, что механизм заработает с начала 2026 года.

С миру по нитке

Как говорится в докладе, снижению концентрации может способствовать создание Фонда поддержки банковского сектора, функцией которого (во всяком случае вначале) будет предоставление поручительств в пользу банков за их крупных заемщиков с высоким рейтингом, по которым зонированные нормативы Н6.1/Н30.1 достигли верхней границы "оранжевой зоны". Задача ФПБС на этом этапе будет состоять в том, чтобы контролировать и покрывать существующие избыточные кредитные риски, способствуя (экономически через платность поручительств) их постепенному снижению.

Источниками наполнения фонда будут отчисления банков за попадание в "оранжевую зону" и плата за поручительства, предоставляемые самим фондом. В качестве дополнительного источника может выступать перевод в него части средств из ФОСВ в случае его профицита, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в случае отзыва лицензий у нескольких средних по размеру банков.

Как отмечает ЦБ, для банков, соблюдающих регуляторные нормы, не произойдет увеличения финансовой нагрузки в связи с их участием в системе страхования вкладов. При этом будет обеспечен быстрый запуск механизма гарантий ФПБС и снижение риска концентрации у банков, достигших верхней границы "оранжевой зоны".

Регулятор ожидает, что такой подход может быть подвергнут критике - гарантиями будут пользоваться банки с высоким риском концентрации, а отчисления в ФПБС будут финансироваться не только из их взносов, но и, по сути, отчислений банков с низким уровнем риска концентрации.

"На это, однако, можно возразить, что гарантии будут предоставляться на платной основе и по ставке выше рынка (как и ставка отчислений за использование "оранжевой зоны"). Это также означает, что банки с повышенной концентрацией не смогут на этом зарабатывать (более того, мы ожидаем отрицательную доходность по таким превышениям), что будет способствовать более справедливому ценообразованию по кредитам и облигациям для всех рыночных участников. Кроме того, средства в ФПБС в перспективе можно будет использовать на цели повышения устойчивости банковской системы (за счет механизма ранней докапитализации банков в стрессовых ситуациях), что в итоге снизит нагрузку на ФОСВ и участников рынка (соответствующую концепцию мы подготовим несколько позже)", - говорится в докладе.

ЦБ обещает обсудить варианты финансирования ФПБС с профессиональным сообществом. Прока же регулятор видит целевой объем капитала фонда на уровне около 500 млрд рублей. По расчетам ЦБ, если в фонд будет ежегодно направляться по 30-50 млрд рублей (в зависимости от состава источников), при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150-250 млрд рублей собственного капитала к концу 2030 года. Для обеспечения финансовой устойчивости фонда необходимо предусмотреть требования по диверсификации его активов, то есть отраслевые и индивидуальные лимиты риска по поручительствам ФПБС.

Фонд будет гарантировать до 50% экспозиции банка на заемщика. Потенциально, при целевом размере 500 млрд рублей, ФПБС мог бы покрывать до 10 экспозиций на сумму около 500 млрд рублей каждая, с учетом предпосылки о среднем уровне потерь при дефолте крупных компаний около 40% и условия о необходимости выдерживать одновременный дефолт двух заемщиков (аналогично принципу для определения "оранжевой зоны") без экстренной поддержки. Если рассматривать в качестве ориентира лимит риска в размере 500 млрд рублей на заемщика, то этого хватит для покрытия около 10% долга крупнейших компаний. По менее крупным заемщикам покрытие будет намного выше.

Поскольку фонд сможет выдавать поручительства только по обязательствам высоконадежных заемщиков и будет пополняться, ЦБ рассчитывает, что его риски будут ограниченными и управляемыми. В случае временных гэпов возможно предоставление фонду со стороны Банка России кредитных средств (с последующим возмещением задолженности за счет взносов) по аналогии с тем, как это было сделано в случае с ФОСВ.

Поручительства ФПБС будут стоить дороже платы за нарушение "оранжевой зоны" в понимании того, что он выступает в роли поручителя последней инстанции.

ЦБ планирует утвердить концепцию предстоящих изменений в этом году, чтобы уже в следующем внести изменения в действующее законодательство (с датой вступления закона в силу с 2026 года).