АСВ возвращает повышенную дополнительную ставку взносов в фонд страхования вкладов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с третьего квартала 2024 года возобновляет взимание банками повышенной дополнительной ставки взносов в фонд страхования вкладов.

После введения санкций в отношении российских банков совет директоров АСВ обнулил дополнительную и повышенную ставки взносов, чтобы улучшить возможности банков по управлению ликвидностью. Впоследствии действие меры было продлено до конца 2023 года.

Дополнительный взнос должны были уплачивать банки, завышающие ставки по сравнению со среднерыночным уровнем на 2-3 процентных пункта (п.п.), повышенный дополнительный взнос - банки, завышающие ставки более чем на 3 п.п., а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением.

В январе 2024 года вступили в силу поправки, отменяющие дополнительную ставку взносов в систему страхования вкладов. В результате в настоящее время применяются только базовая ставка и повышенная дополнительная (последняя сейчас установлена на нулевом уровне). Размер базовой ставки составляет 0,12% ежедневных остатков подлежащих страхованию денежных средств.

Совет директоров АСВ принял решение установить повышенную дополнительную ставку страховых взносов на уровне 300% от базовой ставки (такой уровень ставки действовал в первом квартале 2022 года).

По статистике АСВ, дополнительные взносы в систему страхования вкладов уплачивает небольшое количество банков. Так, в 2020 и 2021 годах среднеквартальное число плательщиков страховых взносов по повышенным ставкам (в 2020 году - 13 банков, в 2021 году - 14 банков) и их среднеквартальный объем (в 2020 году - 0,97 млрд рублей, в 2021 году - 0,95 млрд рублей) не уменьшались.

ЦБ ранее заявлял, что хочет начать оценивать экономическое положение банков на основе надзорных рейтингов, от уровня которых будут зависеть в том числе ставки взносов в фонд страхования вкладов.