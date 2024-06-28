Поиск

Акционеры "Полюса" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Полюса" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания.

"В 2023 году компания показала хорошие результаты, однако горнодобывающая отрасль продолжает сталкиваться с вызовами - как внешними, так и внутренними, - говорил ранее глава "Полюса" Алексей Востоков. - Рассматривая вопрос о рекомендации дивидендов по итогам прошлого года, совет директоров "Полюса" принимал во внимание необходимость поддержания финансовой и операционной устойчивости компании на фоне рекордной инвестпрограммы, роста затрат на ведение операционной деятельности и высокой стоимости привлечения долговых заимствований в условиях повышенных рыночных ставок".

В последний раз "Полюс" платил дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года.

Итоговый состав совета директоров "Полюс" не раскрывает. Но, согласно материалам компании для акционеров, в него были рекомендованы только топ-менеджеры во главе с Востоковым.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Алексей Востоков Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВФ призвал США решить проблему чрезмерного роста госдолга

МВФ призвал США решить проблему чрезмерного роста госдолга

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2023 г.

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2023 г.

ВТБ финализировал продажу ряда замороженных активов

ВТБ финализировал продажу ряда замороженных активов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });