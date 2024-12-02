Акционеры "Полюса" одобрили промежуточные дивиденды 1301,75 рубля на акцию

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Полюса" на внеочередном собрании одобрили выплату 1301,75 рубля на акцию по результатам 9 месяцев 2024 года, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 13 декабря.

Объем дивидендов составляет 30% от скорректированной EBITDA "Полюса" за последние 4 квартала (9 месяцев 2024 года и IV квартал 2023 года), что соответствует дивполитике компании.

В общей сложности "Полюс" потратит на дивиденды около 177 млрд рублей. УК компании состоит из 136 млн 69,4 тыс. акций. "Полюс" с прошлого года не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%. Около 30% акций являются квазиказначейскими.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.