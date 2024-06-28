Минфин РФ планирует разместить в третьем квартале ОФЗ на 1,5 трлн рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ увеличил квартальные планы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) - после слабого их исполнения во втором квартале в июле-сентябре планирует разместить бумаги объемом до 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства.

Всего запланировано 13 аукционных дней: по четыре в августе и сентябре, пять в июле.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет - до 300 млрд рублей и от 10 лет - до 1,2 трлн рублей.

План второго квартала был выполнен лишь на 50,6% - размещены бумаги на 505,5 млрд рублей (без учета дополнительных размещений после аукционов 26 июня) при запланированном объеме в 1 трлн рублей. При этом Минфин не проводил аукционы 29 мая и 5 июня, объяснив свое решение необходимостью стабилизировать рыночную ситуацию.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя ситуацию с размещениями, отмечал: "Мы выступаем за то, чтобы если и осуществлять заимствования, то по минимальным на соответствующий период ставкам. Поэтому иногда и отменяем аукционы, потому что видим, что нам наши финансовые институты выкатывают огромные проценты по нашим заимствованиям. Мы отменяем в таком случае аукционы, пока рынок не успокоится". Первый аукцион после их возобновления был признан несостоявшимся.

В первом квартале с учетом дополнительных размещений после аукционов Минфин привлек 804,55 млрд рублей, немного перевыполнив план в 800 млрд рублей.

Программа внутренних заимствований на 2024 год поправками в закон о бюджете будет уменьшена на 146,445 млрд рублей - до 2,479 трлн рублей с 2,625 трлн рублей - в связи с изменением структуры доходов и других источников финансирования дефицита бюджета. При этом объем средств на погашение ценных бумаг в рублях не изменился - 1,442 трлн рублей. Таким образом, запланированный валовой объем привлечения на внутреннем рынке сократился до 3,921 трлн рублей с 4,068 трлн рублей.