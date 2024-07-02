Минфин РФ 3 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26248 и ОФЗ-ПК 29025

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 3 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПК серии 29025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26248 с погашением 16 марта 2040 года имеют 32 полугодовых купонных периода, дата выплаты 1-го купонного дохода - 4 декабря 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых. Данный выпуск предлагается Минфином для размещения впервые, его неразмещенный объем равен 750 млрд рублей.

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 56 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 28 августа 2024 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).