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Акционеры "Магнита" утвердили решение о выплате дивидендов-2023 в 412,13 руб./акция

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Магнит" утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендных выплат за 2023 год составит 42 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 15 июля.

Также акционеры на общем собрании утвердили годовой отчет за 2023 год и избрали совет директоров в количестве 11 человек.

Магнит
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