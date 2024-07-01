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Вступило в силу эмбарго ЕС на поставки синтетического каучука из России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - С 1 июля вступили в силу ограничения на ввоз синтетического каучука и технического углерода из России в Евросоюз, прописанные в десятом пакете санкций.

С момента утверждения пакета и до 30 июня 2024 года импорт этой продукции был ограничен квотами: 563 тысячи тонн для каучука синтетического и фактиса и 752,5 тысячи тонн для углерода (сажи и прочих форм).

Аналитик инвестбанка "Синара" Кирилл Бахтин эти санкции существенно негативными для производителей синтетических каучуков: "Мы оцениваем долю экспорта каучуков в Европу к 2022 году в 40%, и поставки на другие рынки росли за последние 2 года".

После покупки "ТАИФа" крупнейшим производителем синтетического каучука в России стал "СИБУР". Также его выпускают ГК "Титан", "Татнефть" и ряд других компаний.

В феврале 2024 года гендиректор одного из крупнейших в мире производств синтетического каучука - "Нижнекамскнефтехима" (входит в "СИБУР") Марат Фаляхов заявил, что предприятие сейчас поставляет около 70% производимой продукции на внутренний рынок и в страны Таможенного союза, а доля продаж в Европу была снижена до 4%.

Нижнекамскнефтехим Евросоюз СИБУР ТАИФ ГК "Титан" Синара Марат Фаляхов
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