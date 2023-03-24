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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений

ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ЕС планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

При этом фон дер Ляйен отметила, что определенные меры в данном направлении в ЕС приняли еще при утверждении десятого пакета санкций.

Она не уточнила, когда планируется начать работу над 11-м пакетом санкций.

Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Россия
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