"Роснефть" сменила главу "Восток Ойла"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" сменила главу "Восток Ойла" – вместо Владимира Чернова этот пост с 28 июня занял Андрей Лазеев, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Лазеев работает в "Роснефти" более 10 лет, с мая 2022 года и до конца июня 2024 года он руководил "Башнефтью".

Чернов, являющийся первым вице-президентом "Роснефти", с 19 июня назначен гендиректором "Башнефти" (вместо Лазеева). Чернов с 2020 года руководил "Восток Ойлом" и "Ванкорнефтью" (оператор Ванкорского проекта, который вошел в состав "Восток Ойла").

Ранее, в середине июня, Лазеев вместо Чернова был назначен гендиректором "РН-Ванкор" (оператор "Восток Ойла") и "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", владельца Пайяхского месторождения, который также включен в "Восток Ойл).

Флагманский проект "Роснефти" – "Восток Ойл" – предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база – 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

"Роснефть" планировала уже в 2024 году начать отгрузки нефти с "Восток Ойла" по Северному морскому пути.