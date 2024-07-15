"Роснефть" в летнюю навигацию поставит рекордные 1,5 млн т грузов для "Восток Ойла"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") приступила к доставке грузов по Енисею и Северному морскому пути на производственные объекты "Восток Ойла" на севере Красноярского края, сообщила Корпорации развития "Енисейская Сибирь".

"В период летней навигации планируется доставить рекордный объем грузов - порядка 1,5 млн тонн материалов и оборудования", - говорится в сообщении.

К перевозке грузов из портов Мурманска, Архангельска, Красноярска, Лесосибирска и Дудинки, а также из портов рек Обь-Иртышского бассейна будет привлечено 326 судов.

"Нефтяники для приема грузов на Таймыре планируют задействовать 14 причалов и 5 производственных баз - Бухта Север, Таналау, Караул, Точино, Воронцово, порт Дудинки, а также терминалы "Чайка", "Диксон" и "Северная звезда" в Енисейском заливе Карского моря и базы Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета", - говорится в сообщении.

Номенклатура завозимых грузов включает металлоконструкции, оборудование, кабельно-проводниковую и трубную продукцию, вагон-дома, цемент и другие материалы для строительства объектов проекта "Восток Ойл" и поддержания действующей инфраструктуры на месторождениях Ванкорского кластера.

В текущем строительном сезоне продолжатся опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, строительство объектов системы внешнего транспорта, в том числе нефтепровода "Ванкор - Пайяха - Бухта Север", объектов энергообеспечения, логистической инфраструктуры, работы по возведению гидротехнических сооружений, берегоукреплению, расширению береговой и причальной инфраструктуры, строительство нефтеналивного причала на терминале "Порт Бухта Север".

"РН-Ванкор" в рамках зимне-весеннего завоза грузов на производственные объекты проекта "Восток Ойл" доставила рекордные 830 тысяч тонн материалов и оборудования.

Флагманский проект "Роснефти" - "Восток Ойл" - предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В проект входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

"Роснефть" планировала уже в 2024 году начать отгрузки нефти с "Восток Ойла" по Севморпути. Нефтеперевалочный терминал Бухта Север, который входит в добывающий проект "Восток Ойл", планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Терминал будет расширяться соразмерно развитию "Восток Ойла" с 25 млн до 50 млн тонн, выход на полную мощность - 115 млн тонн - планируется в 2030 году.