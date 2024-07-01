Акционеры "Группы Астра" утвердили выплату дивидендов за I квартал в 7,89 руб./акция

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Группа Астра" утвердили выплату дивидендов по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Общий объем дивидендных выплат составит 1,7 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды – 9 июля.

Ранее в мае совет директоров "Группы Астра" рекомендовал отдельно дивиденды за 2023 год не выплачивать и предложил их включить в дивидендные выплаты за I квартал. При этом в материалах компании отмечалось, что решение связано "с отсутствием прибыли по результатам 2023 года".

"Технически дочерние сообщества ПАО "Группа Астра" выплатили дивиденды на головную компанию по итогам своей работы за 2023 год в I квартале 2024 года. Таким образом, у ПАО "Группа Астра" по РСБУ появилась прибыль для распределения уже по итогам I квартала 2024 года. Именно поэтому решение по дивидендам принято по итогам I квартала 2024 года с базой расчета скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год, согласно дивидендной политике", - отмечали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Дивполитика "Группы Астра" предполагает, что компания будет направлять на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Скорректированная чистая прибыль (без учета налога на сверхприбыль и расходов на IPO, а также скорректированная на сумму капитализированных расходов и амортизацию капитализированных расходов) компании по итогам 2023 года составила 3,3 млрд рублей (рост на 26%) при выручке 9,5 млрд рублей (рост на 77%).

Ранее "Группа Астра" утвердила целевой показатель на 2024-2025 годы, который предусматривает увеличение чистой прибыли компании в три раза – до 10-11 млрд рублей.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, это общество владеет полностью или частично 13 ИТ-компаниями.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже, в ходе которого было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. В апреле текущего года компания провела SPO, по результатам которого free float "Группы Астра" вырос до 15%.

В настоящее время основным акционерам принадлежит 80,24% акций. Еще 4,76% акций были выделены в квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции"), который может использоваться, в том числе, для заключения M&A сделок.