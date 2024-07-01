"КАМАЗ" проиндексировал зарплату сотрудников на 5,2%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в понедельник провело очередную индексацию зарплат сотрудников, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"С 1 июля текущего года будет произведена индексация тарифов и окладов работников ПАО "КАМАЗ" на 5,2%", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, с 1 июля у занятых на производстве сотрудников начнет меняться система оплаты труда: доля фиксированной части (оклада) вырастет с 30% от зарплаты до 70%. Пропорционально сократится переменная часть – надбавки и премии.

"КАМАЗ" индексирует тарифные ставки и оклады работников подразделений и организаций группы технологической цепочки раз в год.

В состав группы технологической цепочки входят несколько крупных производств. На набережночелнинской промышленной площадке это литейный и кузнечный заводы, завод двигателей, прессово-рамный завод, автомобильный и ремонтно-инструментальный заводы, индустриальный парк "Мастер". Крупнейшими дочерними предприятиями за пределами Набережных Челнов, входящими в группу технологической цепочки, являются ПАО "НефАЗ" и ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (Башкирия).