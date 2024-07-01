Поиск

"КАМАЗ" проиндексировал зарплату сотрудников на 5,2%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в понедельник провело очередную индексацию зарплат сотрудников, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"С 1 июля текущего года будет произведена индексация тарифов и окладов работников ПАО "КАМАЗ" на 5,2%", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, с 1 июля у занятых на производстве сотрудников начнет меняться система оплаты труда: доля фиксированной части (оклада) вырастет с 30% от зарплаты до 70%. Пропорционально сократится переменная часть – надбавки и премии.

"КАМАЗ" индексирует тарифные ставки и оклады работников подразделений и организаций группы технологической цепочки раз в год.

В состав группы технологической цепочки входят несколько крупных производств. На набережночелнинской промышленной площадке это литейный и кузнечный заводы, завод двигателей, прессово-рамный завод, автомобильный и ремонтно-инструментальный заводы, индустриальный парк "Мастер". Крупнейшими дочерними предприятиями за пределами Набережных Челнов, входящими в группу технологической цепочки, являются ПАО "НефАЗ" и ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (Башкирия).

КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборы с авиакомпаний на ремонт аэродромов предложено повысить вдвое на международных рейсах

Сборы с авиакомпаний на ремонт аэродромов предложено повысить вдвое на международных рейсах

Росавиация с августа планирует начать сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов

В РФ распространили поддержку высокотехнологичных промпарков на реиндустриализацию

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

"Головоломка-2" стала первой картиной года со сборами выше $1 млрд

"Консорциум.Первый" получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V

Brent подорожала до $85,38 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });