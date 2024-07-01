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Аналитики BIS увидели угрозу финансовой стабильности в росте глобального госдолга

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рост объемов государственного долга в мире угрожает финансовой стабильности и подвергает правительства риску кризиса, который потряс Великобританию в 2022 году, предупреждают в отчете аналитики Банка международных расчетов (BIS).

"Мировая экономика, похоже, наконец-то оставляет позади наследие пандемии COVID-19 и шока цен на сырьевые товары" из-за проведения СВО на Украине, указали они. "В целом, в глобальном масштабе инфляция продолжает снижаться к целевым показателям, экономическая активность и финансовая система оказались на удивление устойчивыми", - также отмечается в отчете.

Но хотя мировая экономика и находится на пути к "плавной посадке" после инфляционного кризиса, политикам нужно быть осторожными, заявил The Guardian глава BIS Агустин Карстенс. Глобальный госдолг уже достиг рекордных уровней, а выборы - от недавно прошедших в Мексике и ЮАР до парламентских во Франции и Великобритании в ближайшее время и президентских в США в ноябре - несут в себе риски.

"Правительства должны прекратить наращивание госдолга и признать, что процентные ставки могут не вернуться к допандемийным сверхнизким уровням, - полагает он. - Нам нужна прочная основа для дальнейшего развития".

Процентные ставки не собираются возвращаться к сверхнизким уровням, а ценовое давление из-за старения населения, климатических изменений и перестройки оборонного потенциала, экономического стимулирования и общего роста протекционизма может нарушить порядок на чувствительных рынках, считают в BIS.

"Мы знаем, что все выглядит устойчивым, пока внезапно это не перестает быть таковым - так работают рынки", - сказал Financial Times глава денежно-кредитного и экономического департамента BIS Клаудио Борио.

Финансовый стресс исторически возникал через два-три года после начала цикла повышения ставок, то есть он все еще может произойти в течение следующего года.

Аналитики BIS рекомендуют центральным банкам избегать слишком быстрого снижения процентных ставок из-за риска нового всплеска инфляции.

"Преждевременное смягчение может вновь спровоцировать инфляционное давление и вызвать дорогостоящий разворот политики - тем более дорогостоящей, что доверие будет подорвано", - говорится в сообщении.

COVID-19 BIS США Франция Великобритания Украина Агустин Карстенс
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