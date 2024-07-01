Natura Siberica возглавил экс-руководитель Henkel в РФ Быковских

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новым гендиректором ГК Natura Siberica с 1 июля назначен Сергей Быковских, говорится в сообщении производителя косметики.

Быковских до этого занимал пост первого заместителя гендиректора ГК Natura Siberica. До прихода в косметическую компанию он являлся главой ООО "Объединенные Пивоварни - Холдинг" (ОПХ) (производитель пива "Охота", "Бочкарев", "Три медведя", "Крушовице", Dr.Diesel, сидр "Мистер Лис" и др.), ранее – президентом российского представительства Henkel.

Бывший руководитель Natura Siberica Феликс Либ, в свою очередь, возглавил совет директоров группы компаний.

В новой должности Быковских сфокусируется на развитии и модернизации производственных мощностей компании, увеличении точек сбыта, расширении взаимодействия с основными потребителями и ключевыми партнерами, развитии новых продуктовых направлений. Либ продолжит развивать компанию на уровне стратегических решений – для повышения акционерной стоимости бизнеса.

Natura Siberica – российский производитель сертифицированной органической косметики. С мая 2023 года группа входит в портфель активов ПАО АФК "Система".

Производитель косметики развивает бренды Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". Косметика ГК Natura Siberica представлена в 95 странах мира. На сегодняшний день компания выпускает более 2000 SKU (товарных позиций).