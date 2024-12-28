Natura Siberica сменила гендиректора спустя полгода

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Новым гендиректором ГК Natura Siberica назначена Анна Молчанова, говорится в сообщении компании.

Молчанова с ноября 2024 года являлась первым заместителем гендиректора Natura Siberica, она также входит в совет директоров ГК с октября 2023 года. В 2018-2023 гг. она возглавляла Торговый дом "Дельта" (бренд питьевой воды "Архыз"), до этого работала в должности главного инвестиционного директора ПАО АФК "Система".

Прежний гендиректор ГК Natura Siberica Сергей Быковских, который возглавил компанию 1 июля 2024 года, принял решение покинуть компанию.