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Потребительские цены в Германии в июне выросли на 2,5%, как и прогнозировалось

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,2%.

В мае в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июне увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно мая они поднялись на 0,1%.

Эксперты ожидали подъема на 2,3% в годовом выражении и подъема на 0,2% в помесячном.

Destatis Германия
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