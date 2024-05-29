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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Потребительские цены в Германии в мае выросли сильнее прогноза

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае 2024 года увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. Таковы предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,2%.

В апреле в помесячном выражении был отмечен рост на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,7% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в мае увеличились на 2,4% в годовом выражении. Относительно апреля они поднялись на 0,1%.

Эксперты ожидали подъема на 2,4% в годовом выражении и подъема на 0,2% в помесячном.

Германия
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