Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3185 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (сентябрьская Brent превысила $86 за баррель); индекс МосБиржи поднялся выше 3185 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами "Газпрома" (+3,1%) и "Сургутнефтегаза" (+2,8%) на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3186,19 пункта (+1%), индекс РТС просел до 1149,77 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составил 87,2972 руб. (+1,5492 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+3,1%, до 119,62 рубля - уровень 18 июня), "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +1,4% "префы"), "Магнита" (+2,6%), "Роснефти" (+2,5%), "Северстали" (+2,1%), "МТС" (+1,9%), "НЛМК" (+1,6%), "Татнефти" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), ОК "Русал" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "ТКС Холдинг" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Акционеры ПАО "Магнит" в минувшую пятницу утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в 412,13 рубля на акцию. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 15 июля.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,1%), "РусГидро" (-0,8%), расписки OZON (-0,2%), бумаги Сбербанка (-0,1%).

Акционеры "Русгидро" на годовом собрании в пятницу не приняли решение по дивидендам за 2023 год. Ранее совет директоров предложил акционерам выбрать из двух вариантов распределения прибыли: отсутствие дивидендов за 2023 год или выплата 0,0779 руб. на акцию.

"В связи с отсутствием директивы, необходимой для голосования основного акционера ПАО "РусГидро" - Российской Федерации в лице Росимущества, решения по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2023 год не были приняты", - отмечается в пресс-релизе компании. "РусГидро" ждет решения ключевого акционера", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций начал неделю умеренным ростом, покупкам способствовало ослабление рубля. Кроме того, спросом пользовались тяжеловесные акции "Газпрома". Руководство компании подтвердило, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году.

Внешний фон был в целом позитивным. Нефть Brent сохранила ценовые рубежи выше $85 за баррель. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая (от Caixin) за июнь оказался выше прогнозных 51,5 пункта. Аналогичный показатель по еврозоне также превзошёл ожидания, а в США промышленный PMI не дотянул до консенсус-прогноза, хотя и остался в зоне роста (выше 50 пунктов).

Во вторник инвесторы обратят внимание на выступления глав ЕЦБ и ФРС, а также на предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны и число открытых вакансий на рынке труда Штатов (JOLTS) за май. "Московская биржа" во вторник опубликует объемы торгов за июнь. При сохранении слабости рубля и текущего уровня цен на нефть вероятно сохранение умеренной восходящей динамики. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 июля - 3100-3200 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, российский рынок в начале июля продолжил рост, ближайшей целью для индекса МосБиржи выступает рубеж 3200 пунктов.

Рост продолжается на фоне снижения рубля, потерявшего поддержку в виде налогового периода, который завершился на прошлой неделе. Кроме того, продолжает расти нефть, а также в целом наблюдаются позитивные настроения на глобальном рынке. В июле можно ожидать, что рынок акций будет в диапазоне 3000-3300 пунктов по индексу МосБиржи. Выше индекс не поднимется из-за высоких процентных ставок, которые стимулируют инвесторов вкладывать деньги в долговой рынок. Ниже этого коридора индекс также не упадет из-за ожидаемых дивидендов и высокой ликвидности в финансовой системе, полагает эксперт.

На текущей неделе инвесторы будут следить за динамикой ВВП, данными по объему розничных продаж и уровню безработицы. Динамика данной статистики дает понимание о потребительской инфляции. Сохраняющиеся проинфляционные риски способствуют тому, что ЦБ РФ на заседании в конце июля может повысить ключевую процентную ставку до 18% годовых, считает Федосов.

Нефть Brent растет на фоне ослабления доллара США. Нефтяные котировки поддерживают действующая политика ОПЕК+, а также геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке. Ослабление доллара связано со снижающейся инфляцией в США, которая усиливает уверенность рынка в снижении базовой процентной ставки уже в сентябре. Более дешевый доллар США повышает спрос на нефть и аппетит к риску у инвесторов. На текущей неделе инвесторы будут следить за сигналами от ФРС США: во вторник выступит глава регулятора Джером Пауэлл, в среду будет опубликован протокол июньского заседания Федрезерва, напомнил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ начал неделю с преодоления индексом МосБиржи сопротивления 3180 пунктов, а индекс РТС просел из-за реакции на валютный курс ЦБ РФ.

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (+4,8%, до 10,3 рубля) перешли к уверенному росту без очевидных фундаментальных причин. Бумаги до закрытия дивидендного реестра 10 июля торгуются с дивидендами 0,772 руб. на акцию с текущей доходность 7,5% - на уровне средней по рынку. Акции "Газпрома" в понедельник выросли главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь от района недавних многомесячных минимумов.

Акции МТС являются одной из наиболее интересных дивидендных историй текущего сезона с выплатами 35 руб. на бумагу и доходностью 12% годовых. Реестр по дивидендам МТС закроется 16 июля - бумаги еще две недели продолжат торговаться с выплатами. Акции "Аэрофлота" подверглись фиксации прибыли после уверенного роста в июне, который превысил 10%, отмечает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI обновили максимумы с конца апреля и поднялись выше сопротивлений $86 и $82,5 за баррель соответственно. Рынок на данный момент подтверждает краткосрочный оптимистичный настрой с ближайшими сопротивлениями $87 и $84 за баррель. Очевидно, инвесторы все еще рассчитывают на увеличение спроса на нефть в сезон летних автомобильных поездок в США в условиях ограниченного предложения со стороны ОПЕК+. Последний фактор, как ожидается, станет для нефтяного рынка более "медвежьим" к осени вместе с постепенной отменой добровольных сокращений производства нефтедобывающими странами, полагает Кожухова.

Закрепление индекса МосБиржи выше 3180 пунктов открывает дорогу как минимум в район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Покупки проходят под закрытие дивидендных реестров, которые продолжатся до 20-х чисел июля, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, внешний фон в начале недели сложился относительно благоприятно - отступление индекса доллара DXY от своих локальных максимумов дает стимул для восстановления цен на товарных рынках и фондовых индексов развивающихся стран. Данные по индексу инфляции потребительских расходов (PCE) в США, показавшие самые высокие темпы замедления за последние три года, повышают вероятность аккуратного снижения ставки ФРС, начиная с предстоящего сентября, полагает эксперт.

Нефть торгуется вблизи максимумов за последние три недели на фоне неугасающих надежд на рост сезонного спроса и вполне "адаптационной" политики ОПЕК. К внутренним факторам роста российского рынка акций можно отнести и некоторое ослабление рубля к юаню после завершения "налоговой" недели. Среди отраслевых бенчмарков поддержку индексу оказывает нефтегазовый сектор, в особенности, акции "Газпрома". После преодоления уровня 117,5 рубля, повышается вероятность роста бумаг концерна до сопротивления 120-125 руб., считает Фетисов.

Кроме того, акции "Татнефти" при поддержке предстоящей отсечки по дивидендам, торгуются вблизи максимальных значений июня. На горизонте одного года потенциал роста обыкновенных акций "Татнефти" ограничен уровнем 750 руб. за акцию, а основной доход от вложений может дать дивидендная доходность бумаг. В финансовом секторе возобновился интерес к акциям "ТКС Холдинга", которые тестируют максимумы с 22 мая. Потенциал роста бумаг банковского холдинга с учетом объединения с Росбанком на горизонте одного года можно оценить в 32% (до уровня 3900 руб. за акцию), полагает Фетисов.

В телекомах интерес представляют акции МТС и "Ростелекома" с целевыми ценами 350 руб. и 117 руб., соответственно. Достаточно привлекательная дивидендная доходность в 12% (закрытие реестра 16 июля) поддерживает интерес участников к бумагам "Мобильных телесистем", заключил представитель РСХБ.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,9%, FTSE просел на 0,2%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,02-0,15% во главе с Nasdaq).

Биржи Гонконга были закрыты в связи с праздником (День образования специального административного района).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале вырос до 13 пунктов по сравнению с 11 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Таким образом, показатель достиг максимума за два года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне остался на уровне предыдущего месяца - 49,5 пункта, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики также не ожидали изменения, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц.

На нефтяном рынке в понедельник цены сохраняют оптимистичный настрой. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,26 за баррель (+1,5% и +0,3% в пятницу), августовская цена WTI - $82,81 за баррель (+1,6% и -0,2% в пятницу).

В июне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 5,9%.

В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США. Приближаясь с юго-востока к Карибским островам, ураган "Берил" усилился до четвертой категории, пишет Associated Press.

"Это очень опасная ситуация", - заявляет американская Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC). По ее прогнозам, "Берил" вызовет штормовой прилив и из-за скорости ветра будет представлять угрозу для жизни.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции ПАО "Евротранс" (+6,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+5,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (+4,8%), ПАО "РБК" (+4,8%), "Арсагеры" (+4,6%), "СПБ биржи" (+4,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+3,8% и +5,8% "префы").

Акционеры ПАО "Эйч Эф Джи" (+0,9%) (головная компания ритейлера Henderson) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании. Прибыль за 2023 год решено не распределять.

В мае акционеры компании утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 года из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов два раза в год и не менее 50% чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 2,5х.

Снизились акции ПАО "Инград" (-7,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-5%), "М.Видео" (-3,7%), банка "Уралсиб" (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,69 млрд рублей (из них 9,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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