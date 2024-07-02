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В Гонконге объем размещения акций в I полугодии был минимальным с 2003 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Объем размещения акций и конвертируемых облигаций на Гонконгской фондовой бирже в первом полугодии составил $6,3 млрд, что на 43,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, по данным London Stock Exchange Group.

Это минимальный показатель с 2003 года, когда атипичная пневмония нарушила нормальную деловую жизнь, пишет Hong Kong Business.

Объем IPO в январе-июне составил $1,5 млрд (снижение на 35,2%), в результате чего Гонконгская биржа заняла 13-е место в мире. Нью-Йоркская фондовая биржа лидирует с показателем в $10,9 млрд.

В апреле сеть чайных магазинов Sichuan Baicha Baidao Industrial привлекла 2,46 млрд гонконгских долларов ($330 млн), что стало крупнейшим IPO в Гонконге в этом году.

Гонконг Гонконгская биржа Sichuan Baicha Baidao Industrial London Stock Exchange Group
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