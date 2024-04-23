Акции оператора чайных Baicha Baidao подешевели на 38% в первый день торгов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Акции китайской Sichuan Baicha Baidao Industrial, оператора популярной сети чайных ChaPanda подешевели на 38% в первый день торгов на Гонконгской фондовой бирже.

В ходе IPO - крупнейшего в этом году для Гонконга - компания привлекла почти 2,6 млрд гонконгских долларов ($331 млн), pазместив бумаги по цене 17,5 доллара за штуку. При этом книга заявок была подписана только наполовину, пишет Financial Times.

По данным London Stock Exchange Group (LSEG), общий размер проведенных в Гонконге в первом квартале IPO сократился на 29% в годовом выражении, до минимальных с 2009 года $604 млн.

Baicha Baidao основана в 2008 году и управляет более чем 8 тысячами чайных. Более половины вырученных в ходе размещения средств она направит на укрепление цепочек поставок и улучшение операций.