Alibaba, Carrefour и другой крупный бизнес поддержал введение в ритейле QR-кодов GS1

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайская Alibaba, французская Carrefour, американская Procter & Gamble Co. (P&G) и еще целый ряд крупных компаний потребительского сектора поддержали глобальное введение в отрасли до конца 2027 года QR-кодов по стандартам международной организации GS1, пишет Hong Kong Business.

С помощью таких QR-кодов потребители могут получить доступ к информации о товарах, включая инструкции по применению и утилизации, энергетическую ценность, отраслевые сертификаты и сведения о безопасности.

Также они позволяют проверять сроки годности и в случае их истечения блокировать продажу товара на кассе, а в случае их приближения - продавать его по сниженной цене.

Глава GS1 Рено де Барбюа назвал введение таких кодов "началом второй штрихкодовой революции". Первый товар со штрихкодом, которые также стандартизировала GS1, продали 50 лет назад. Сегодня их сканируют более 10 млрд раз в день.