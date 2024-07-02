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Yokohama за два года построит в Китае шинный завод мощностью 9 млн шин в год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Yokohama Rubber намерена построить завод по производству шин для легковых автомобилей в городе Ханчжоу (Китай). Запуск производства намечен на второй квартал 2026 года, сообщает японский концерн.

Предприятие годовой мощностью 9 млн шин заменит ныне действующий завод мощностью 6 млн шт. Объем инвестиций составит около 36,7 млрд иен (примерно $227 млн). В перспективе компания готова рассмотреть расширение производства.

Новое предприятие будет выпускать шины для транспорта на новых источниках энергии (NEV), включая электромобили. Завод нацелен на увеличение доли продаж шин Yokohama с высокой добавленной стоимостью за счет увеличения местного производства высокодюймовых шин флагманского бренда ADVAN и бренда шин для внедорожников и пикапов. В дальнейшем Yokohama Rubber стремится расширить поставки шин для NEV.

У Yokohama Rubber восемь производственных площадок в Японии и 13 - за рубежом, в том числе на территории США, Китая, Филиппин, Вьетнама, Таиланда и России.

Китай Ханчжоу Япония Yokohama Rubber
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