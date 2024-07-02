ЦБ не увидел в действиях "Цифра брокер" в январе манипулирования ценой акций СПБ биржи

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России изучил обстоятельства информирования ООО "Цифра брокер" 29 января 2024 года своих клиентов о прекращении торговых операций на СПБ бирже с 30 января, спровоцировавшего снижение акций биржи, не усмотрел в действиях брокера и СМИ умысла на совершение манипулирования ценой акций, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ рекомендует участникам финансового рынка проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов. Сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования.

Регулятор обращает внимание, что некорректная информация оказывает негативное влияние на состояние финансового рынка, вводит в заблуждение инвесторов и создает риск манипулирования рынком. Нарушение запретов на манипулирование рынком, в том числе путем умышленного распространения заведомо ложных сведений, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством, включая уголовную.

ЦБ сделал вывод, что из текста сообщения, направленного ООО "Цифра брокер" своим клиентам, однозначно не следовало, что решение о прекращении операций принято исключительно ООО и касается только его клиентов, а не торгов на СПБ бирже в целом. В результате сообщение было интерпретировано инвестиционным сообществом как известие о предстоящей остановке торгов на СПБ бирже всеми российскими ценными бумагами и прекращении функционирования биржи как торговой площадки.

Новость, распространившаяся в телеграм-сообществе и подхваченная средствами массовой информации (СМИ), спровоцировала негативную реакцию участников рынка - в течение 20 минут цена акций СПБ биржи снизилась на 13%.