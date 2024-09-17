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Банк России отметил активность проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России отметил возрастающую торговую активность проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах и в результате проверок установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которые были вовлечены проп-трейдинговые компании, говорится в пресс-релизе регулятора.

Проп-трейдинговая компания - это юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности осуществляет торговлю на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом компании и заключения сделок от имени такой компании.

ЦБ проводит дополнительные мероприятия по мониторингу и исследованию торговой активности таких компаний.

Он обращает внимание проп-трейдинговых компаний, осуществляющих операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, на необходимость реализации внутреннего контроля за деятельностью лиц, совершающих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, в том числе разработчиков торговых стратегий.

Такие меры, а также проведение для указанных лиц необходимого обучения позволят своевременно предотвратить или выявить нарушения требований закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".

Также Банк России обращает внимание лиц, осуществляющих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, на недопустимость совершения в анонимном режиме торгов операций между корпоративными и личными брокерскими счетами в собственных интересах.

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