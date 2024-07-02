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ЕС снизил импорт энергоносителей в I квартале в объемном и денежном выражении

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2024 года Евросоюз импортировал 183,8 млн тонн энергоносителей на общую сумму 95,5 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat. В годовом исчислении первый показатель снизился на 10,4%, второй - на 26,4%.

Импорт природного газа в стоимостном выражении упал на 56,8%, а объем поставок сократился на 11,7%. В случае СПГ эти показатели сократились на 54,1% и 11,4% соответственно.

Почти половина природного газа в первом квартале поступила в ЕС из Норвегии (46,6%), Алжир поставил 19,7% общего объема, Россия - 17,3%. Основная часть СПГ импортировалась из США (47,4%), а также из России (17,7%) и Алжира (9,9%).

Стоимость импортных нефтепродуктов в январе-марте выросла на 0,4%, в то время как объем уменьшился на 0,9%. Основным поставщиком в Евросоюз выступали США (17,1% общего объема), Норвегия (13,6%) и Казахстан (10,9%).

Eurostat Алжир Евросоюз Норвегия США СПГ Казахстан
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