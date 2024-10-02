ЕС снизил импорт энергоносителей во II квартале в объемном и денежном выражении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз во втором квартале 2024 года импортировал 177,9 млн тонн энергоносителей на общую сумму 94,9 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

По сравнению с тем же периодом 2023 года первый показатель снизился на 9,7%, второй - на 10,7%.

Импорт природного газа в стоимостном выражении упал на 31,4%, а объем поставок сократился на 9,5%. В случае СПГ эти показатели сократились на 41,2% и 20,2% соответственно.

Почти половина природного газа во втором квартале поступила в ЕС из Норвегии (43,5%). Алжир поставил 21,6% общего объема, Россия - 15,5%. Основная часть СПГ импортировалась из США (46%), а также из России (16,8%) и Катара (11,9%).

Стоимость импортированных Евросоюзом нефтепродуктов в апреле-июне выросла на 5,6%, в то время как объем уменьшился на 2,2%. Основным поставщиком выступали США (15,1% общего объема), Норвегия (14,1%) и Казахстан (11,7%).