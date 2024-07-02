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Банки, аудиторы и нотариусы не смогут запрашивать у ЭЗО не раскрываемые ею данные о бенефициарах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банки, аудиторы, кредитные и некредитные финансовые организации, нотариусы не вправе запрашивать у экономически значимых организаций (ЭЗО) и их дочерних структур информацию, позволяющую установить лица, вступающие в прямое владение ЭЗО. Об этом говорится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.

Указ 569 "О внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 27 января 2024 г. №73 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми иными лицами" опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ корректирует установленный в январе 2024 года объем информации, который должны не раскрывать ЭЗО и вступающие в их прямое владение лица. К таким данным отнесены сведения, позволяющие "прямо или косвенно" установить наличие у определенных лиц обязанности или права вступить в прямое владение акциями ЭЗО; факт обращения в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО. Эти данные и сведения о лицах из своих органов управления не раскрывают и дочерние структуры ЭЗО.

При этом ЭЗО и вступающие в их прямое владение лица смогут не предоставлять и другие данные, подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством. Но эти сведения компании будут обязаны предоставить госорганам и иным лицам по их запросу.

Доступ к данным, которые ЭЗО и их "дочки" обязаны скрыть, будет ограничен для третьих лиц, в том числе для органов местного самоуправления, а также для органов государственной власти и иных госорганов, за исключением Минэкономразвития и Банка России (в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций). Эти сведения не будут предоставляться также кредитным и некредитным финансовым организациям, лицам, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, нотариусам, аудиторским организациям.

Нераскрытие данных, говорится в указе, не является основанием для отказа третьих лиц, органов государственной власти и иных госорганов РФ от взаимодействия с ЭЗО, с обязанными вступить в прямое владение ЭЗО лицами, а также дочерними структурами ЭЗО.

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