ЭЗО будут обязаны уведомлять Минэкономразвития и ЦБ о наличии иностранных владельцев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Экономически значимые организации (ЭЗО) будут обязаны уведомлять Минэкономразвития и Банк России о наличии иностранных совладельцев. Об этом говорится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.

Указ №569 "О внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 27 января 2024 г. №73 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми иными лицами" опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ обязывает ЭЗО информировать Минэкономразвития о наличии или отсутствии иностранных лиц, прямо или косвенно владеющих ЭЗО, с указанием размера доли иностранного владения, а также сообщать об изменении этих данных. Аналогичные сведения ЭЗО должны будут направлять в Банк России в случае, если ЭЗО либо ее дочерние компании являются кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями.

Указ разрешает не направлять уведомления о владельцах с пакетом акций менее 5%, если акции ЭЗО торгуются на бирже.

Эти данные ЦБ РФ и Минэкономразвития смогут направлять в суд, Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, МВД, ФСБ "по их требованию для ознакомления в связи с находящимися в их производстве уголовными или административными делами".

Кроме того, ЦБ РФ и Минэкономразвития по запросу ЭЗО будут обязаны выдавать ей "заключение о наличии (отсутствии) иностранных лиц" среди ее прямых или косвенных владельцев. Такое заключение будет действовать три месяца. "Ответственность за полноту, достоверность и актуальность указанной информации несет экономически значимая организация", - говорится в указе.

На основе этого заключения ЭЗО сможет формировать свое заключение о соблюдении требований к владельцам ЭЗО. Эти документы ЭЗО сможет предоставлять в федеральные органы исполнительной власти и иным лицам.

Статус ЭЗО, введенный законом №470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Сейчас в правительственный перечень ЭЗО включены девять компаний.