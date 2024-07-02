ЦБ зарегистрировал допэмиссию "М.Видео" на 17% от уставного капитала

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг ПАО "М.Видео", говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер 1-02-11700-A.

В рамках допэмиссии компания разместит 30 млн акций по открытой подписке. Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд рублей, он разделен на 179,77 млн акций номиналом 10 рублей. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17%.

"Компания по закону имеет право осуществить размещение в любое время в течение года. При выборе даты размещения мы будем внимательно смотреть за конъюнктурой на рынке ценных бумаг, в том числе за котировками на Московской бирже, чтобы в размещении поучаствовало как можно большее число инвесторов", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Ранее сообщалось, что "М.Видео" уже получило предварительное согласие от одного из акционеров группы – инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" (SFI) – о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки.

По состоянию на 31 декабря 2023 года SFI владел 10,37% акций ритейлера.

Среди других акционеров компании - МКООО "Эрикария" (владеет 50%, на конец 2023 года бенефициар МКООО был скрыт, до этого основным владельцем выступал Саид Гуцериев), Media-Saturn-Holding (15%).