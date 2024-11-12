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"М.Видео" ждет благоприятной конъюнктуры рынка для SPO

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") сохраняет планы проведения SPO и ждет улучшения ситуации на рынке, заявила финансовый директор компании Анна Гарманова.

"Мы продолжаем ждать какого-то окна на рынке, и как только оно появится, мы сделаем быстро все процедуры, объявим цену и сделаем сделку. Пока у нас определенности в этом плане нет. Мы готовы", - сказала она в ходе трансляции "Смартлаб".

Пока конкретных параметров размещения компания не определила.

"Мы хотим продать акции, конечно, подороже. Мы хотим сделать все-таки публичную сделку. Один из наших акционеров выразил желание приобрести эти акции. Но все-таки мы хотим попробовать сделать рыночную сделку, и дальше уже все на равных правах поучаствуют", - отметила Гарманова.

Она напомнила, что у компании уже есть зарегистрированные акции для допэмиссии.

Отвечая на вопрос, куда могут быть направлены привлеченные средства, она сказала, что у компании есть "очень много проектов, которые позволят компании выгодно вложить эти деньги и больше заработать".

Банк России в июле зарегистрировал дополнительный выпуск 30 млн акций и проспект ценных бумаг ПАО "М.Видео", которые планируется разместить по открытой подписке. Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд рублей, он разделен на 179,77 млн акций номиналом 10 рублей. Таким образом, в случае размещения всего объема допэмиссии уставный капитал увеличится на 17%.

Ранее сообщалось, что "М.Видео" уже получило предварительное согласие от одного из акционеров группы - инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" (SFI) - о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки.

По состоянию на 31 декабря 2023 года SFI владел 10,37% акций ритейлера.

Среди других акционеров компании - МКООО "Эрикария" (владеет 50%, на конец 2023 года бенефициар МКООО был скрыт, до этого основным владельцем выступал Саид Гуцериев), Media-Saturn-Holding (15%).

SFI Анна Гарманова Саид Гуцериев М.Видео М.Видео-Эльдорадо
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