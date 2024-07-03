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Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Brent торгуется около $86,7 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду на сигналах резкого снижения запасов в США.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду, в 17:30 по московскому времени.

Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составила $86,69 за баррель, что на $0,45 (0,52%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,36 (0,4%), до $86,24 за баррель, что является максимумом с 30 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,39 (0,47%), до $83,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,57 (0,7%), до $82,81 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сезоном ураганов в Атлантике: на данный момент опасения, связанные с тем, что ураган "Берил" нанесет ущерб добывающим мощностям в Мексиканском заливе, ослабли, отмечает Market Watch.

Brent WTI США
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