Brent подорожала до $86,36 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти медленно растут в среду днем, инвесторы ждут официальных данных о запасах топлива в США.

К 14:17 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,14%), до $86,36 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,03 (0,04%), до $82,84 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 0,7%.

Как сообщил Американский институт нефти API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,163 млн баррелей, а резервы бензина выросли на 2,5 млн баррелей.

Данные Минэнерго США о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы позднее в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что они укажут на снижение запасов нефти на 150 тысяч баррелей.

"Отчет API был позитивным для нефти, но негативным для бензина. Если данные Минэнерго подтвердят эти цифры, это повысит опасения по поводу слабого спроса на бензин в Штатах", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

2 июля стало известно, что Министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.