ФНБ в июне сократился на 102 млрд рублей до 12,6 трлн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 12 трлн 601 млрд 672,4 млн рублей (эквивалент $146,962 млрд), или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 июня объем ФНБ составлял 12 трлн 703 млрд 814,5 млн рублей (эквивалент $141,489 млрд), или 7,1% ВВП. Таким образом, в июне он сократился на 102 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 июля составил эквивалент 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд, что соответствует 2,6% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд, что соответствует 2,8% ВВП, на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

В июне 1,917 млрд китайских юаней и 2,817 тонны золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в декабре 2023 года - феврале 2024 года в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов, были зачислены на счета по учету средств ФНБ в китайских юанях и золоте.

При этом общий объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ сократился, составив 303,579 тонны против 329,705 тонны на начало июня. Ранее снижение объема золота Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов. В марте в рамках таких операций Минфин реализовал 23 тонны золота.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ изменился соответственно зачислению приобретений декабря-февраля, на 1,917 млрд юаней - с 227,616 млрд юаней до 229,533 млрд юаней. Также на счетах ФНБ размещено 1,676 млрд рублей.