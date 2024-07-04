Поиск

Brent подешевела до $86,71 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем в среду после роста в среду.

К 14:29 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,72%), до $86,71 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах биржи NYMEX на $0,67 (0,8%), до $83,21 за баррель. Биржи в США сегодня закрыты по случаю Дня независимости.

Накануне обе марки подорожали на 1,3%, причем Brent обновила максимум с 30 апреля, WTI - с 16 апреля.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей.

С учетом снижения курса доллара и улучшения прогноза спроса на бензин в Штатах в свете данных о запасах, наблюдаемая в четверг, едва ли продлится, заявил Тамаш Варга из PVM.

Снижение цен на нефть может объясняться фиксированием прибыли после недавнего подъема, отметил аналитик OANDA Келвин Вонг.

Также негативным фактором в четверг стали данные о том, что объем заказов промышленных предприятий Германии в мае снизился на максимальные за четыре месяца 1,6% по сравнению с апрелем. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics. Кроме того, апрельские данные были пересмотрены в худшую сторону - в апреле показатель уменьшился на 0,6%, хотя ранее сообщалось о спаде на 0,2%.

WTI Brent США Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ считают, что годовая инфляция в РФ на пике не достигнет двузначных значений

"Почта России" обсуждает с ВТБ передачу ему доли в Почта банке

Кофе в мире во II квартале подорожал на 18-20% из-за жары в Азии

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в бюджет РФ на 2024 год

В Банке России заявили, что аргументы в пользу повышения ставки стали весомее

Большая часть активов "Макфы" перешла под управление структуры РСХБ

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

В Центробанке прогнозируют пик годовой инфляции в РФ в июле

Зампред ЦБ Заботкин допустил рассмотрение в июле повышения ставки на 1-2 п.п.

ВТБ в 2024 году ограничится тремя стратегиями работы с заблокированными активами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });