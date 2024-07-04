Brent подешевела до $86,71 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем в среду после роста в среду.

К 14:29 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,72%), до $86,71 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах биржи NYMEX на $0,67 (0,8%), до $83,21 за баррель. Биржи в США сегодня закрыты по случаю Дня независимости.

Накануне обе марки подорожали на 1,3%, причем Brent обновила максимум с 30 апреля, WTI - с 16 апреля.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей.

С учетом снижения курса доллара и улучшения прогноза спроса на бензин в Штатах в свете данных о запасах, наблюдаемая в четверг, едва ли продлится, заявил Тамаш Варга из PVM.

Снижение цен на нефть может объясняться фиксированием прибыли после недавнего подъема, отметил аналитик OANDA Келвин Вонг.

Также негативным фактором в четверг стали данные о том, что объем заказов промышленных предприятий Германии в мае снизился на максимальные за четыре месяца 1,6% по сравнению с апрелем. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics. Кроме того, апрельские данные были пересмотрены в худшую сторону - в апреле показатель уменьшился на 0,6%, хотя ранее сообщалось о спаде на 0,2%.