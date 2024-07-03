Костин увидел опасную тенденцию в желании крупных компаний провести делистинг

Дерипаска же сказал, что в нынешних условиях он в акционерный капитал не верит

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Крупные публичные компании на фоне стагнирующей капитализации и высоких прибылей все чаще думают о делистинге, это становится "опасной тенденцией" и поводом подумать о том, как стимулировать эмитентов не уходить с биржи, считает глава ВТБ Андрей Костин. Он высказал это мнение на на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.

"У нас сегодня есть порядка ста компаний непубличных с прибылью 30 млрд рублей и выше, которые потенциально являются объектами для проведения IPO. И вообще за последние два года, невзирая на всю эту новую ситуацию, где-то порядка 15, мы посчитали, IPO новых были проведены. Но в чем здесь опасность тенденции. Эти IPO в основном затрагивают молодые технологические компании, которые, может быть, даже убыточны, но имеют сильную динамику роста, большие ожидания на какие-то прорывные технологии, и поэтому IPO небольшие, там были, по-моему, даже (сделки объемом - ИФ) 2 млрд рублей, 10, может быть, 15, конечно, это не очень много. Но тем не менее, это позитивный фактор, что сегодня мы тоже проводим первичные размещения", - сказал Костин.

"Но есть и другая опасная тенденция - крупные компании, с уже устоявшимся бизнесом, в общем-то, хотели бы сегодня на самом деле провести делистинг, если б им дали. Почему? Потому что капитализация упала за счет падения интереса западных инвесторов, а с другой стороны - прибыли устойчиво высокие. В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла, а капитализация все равно не растет в силу геополитики, повторяю, отсутствия западных денег и так далее. И вот здесь, конечно, это большая угроза", - отметил он.

"Можно, конечно, это регламентировать с помощью решений Центрального банка, не давать это сделать, но это не очень рыночный метод. Вот как заинтересовать компании в том, чтобы они дальнейшую развивали капитализацию, проводили допэмиссию, SPO и так далее, здесь, конечно, задача серьезная. Может быть, подумать, налоговые или какие-то другие могут быть вещи (стимулы - ИФ), которые, я считаю, было бы целесообразно сделать", - подчеркнул глава ВТБ.

Он напомнил, что для роста капитализации нужен рост спроса. "Я думаю, рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, да и в Китае, на самом деле, есть деньги. И они вообще-то могли бы спокойно заместить деньги западных стран, но понятно, сегодня финансовая сфера наиболее чувствительная, и инвесторы боятся. Я думаю, что все-таки эта боязнь пройдет по мере какой-то стабилизации геополитической ситуации", - считает глава ВТБ.

Кроме того, по мнению Костина, нужно увеличивать долю вложений в акции в структуре инвестиций пенсионных фондов. "Я думаю, что все равно мы по этому пути должны идти и дать возможность институциональным инвесторам, в том числе пенсионным фондам, больше вкладывать в капитал", - отметил банкир.

Предприниматель Олег Дерипаска, представленный в программе конгресса как общественный деятель, сказал, что он в акционерный капитал в нынешних условиях не верит. "Вы же даете сейчас ставку по депозитам 16%, ну кто в этот момент пойдет (инвестировать в акции - ИФ), при укрепляющемся рубле - мы не совсем понимаем, как он укрепляется с учетом всех ограничений, но он укрепляется. Получается, что те, кто вложился в депозиты с начала года, получили за 20% плюс. Поэтому я не верю в акционерный капитал. Все IPO последнего, по-моему, года - 40 миллиардов (рублей в сумме - ИФ). "Русал" в 2010 году привлек в 5 раз больше при одном размещении", - сказал Дерипаска.