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ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России считает тему риска ухода крупных компаний с биржи преувеличенной, предпосылок для этого пока нет, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Пока нам кажется, что это несколько преувеличено. Мы не видим предпосылок для делистинга крупнейших эмитентов ценных бумаг", - сказал он.

"При этом действующее регулирование позволяет бирже в определенных ситуациях принимать решение о понижении уровня котировального списка и даже о делистинге. Но в каждом случае необходимо оценивать последствия такого решения для розничных и институциональных инвесторов", - отметил Габуния.

Глава ВТБ Андрей Костин в июле заявил, что крупные публичные компании на фоне стагнирующей капитализации и высоких прибылей все чаще думают о делистинге, это становится "опасной тенденцией" и поводом подумать о том, как стимулировать эмитентов не уходить с биржи.

Делистинг, который вызван намеренными нарушениями эмитента, должен стать болезненным для инициаторов такого поведения, говорила позднее старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. Она отмечала, что сейчас есть лазейки, которые позволяют компании перестать быть публичной, при этом избежав законодательных требований, и нужно подумать над тем, чтобы их закрыть.

"Компания не раскрывает информацию, не проводит годовое собрание акционеров, у компании нет совета директоров, потому что собрание акционеров не проводит. Что с ней делать? Естественным образом возникает желание сказать, что нужно ее делистинговать, чтобы показать, что мы следим и отвечаем за то, чтобы компания, акции которой торгуются на бирже, отвечала базовому хотя бы стандарту. Но вслед за этим сразу же возникает вопрос: а кого мы накажем в такой ситуации? Мы накажем компанию, которая намеренно, в том числе, может быть, это делает, чтобы получить решение о делистинге и не выполнять все те законодательные требования, которые ей не нравятся - про выкуп у акционеров, что нужно собрать большое количество голосов. Или мы накажем инвесторов, которые приобрели акции этой компании и которых мы вдруг лишаем ликвидности, возможности эти акции купить-продать? Это очень сложная дилемма", - рассуждала Курицына.

"Мне кажется, что здесь может быть решение вопроса в том, чтобы делистинг был возможен, в том числе и по решению биржи, и по решению регулятора. Но чтобы такой делистинг, в случае, если компания начинает себя вести неадекватным образом по отношению к инвестору, был максимально болезненным для даже не компании, а для тех персоналий, которые такое решение, такое поведение для себя выбрали", - предлагала она.

Филипп Габуния ВТБ Андрей Костин ЦБ РФ Банк России
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