Рост тарифов ЖКХ разогнал инфляцию с 25 июня до 1 июля до 0,66%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России инфляция с 25 июня по 1 июля составила 0,66% после 0,22% с 18 по 24 июня, 0,17% с 11 по 17 июня, 0,12% с 4 по 10 июня и 0,17% с 28 мая по 3 июня, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен в стране к 1 июля составил 0,5% (то есть за один день июля), с начала года - 4,51%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 9,8%).

Рост цен в России с начала года к 1 июля (4,51%) уже вошел в прогнозный интервал Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который очевидно будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке 26 июля.

Годовая инфляция на 1 июля также ожидаемо существенно подскочила, так как 1 июля 2023 году индексации тарифов ЖКХ не было - она была сдвинута на 1 декабря 2022 года, поэтому в 2023 году в начале июля недельная инфляция не была подвержена "тарифному шоку".

Из данных за конец июня - начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в чтрвнк на 1 июля выросла до 9,13% с 8,57% на 24 июня (8,30% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Плодоовощная продукция с 25 июня по 1 июля подорожала на 1,4% (с 18 по 24 июня - также на 1,4%), в том числе огурцы стали дороже на 6,3%, картофель - на 4,2%, яблоки - на 1,5%, капуста - на 1,3%, морковь - на 0,6%. Одновременно снизились: цены на свеклу - на 3,3%, помидоры - на 2,3%, лук - на 0,5% и бананы - на 0,3%.

За период с 25 июня по 1 июля выросли цены на сахарный песок - на 0,5%, масло подсолнечное и соль - на 0,4%, хлеб и водку - на 0,3%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,0%, свинину - на 0,3%, крупу гречневую и рис - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров с 25 июня по 1 июля значительно выросли цены на плиты ДСП - на 1,5%, доски обрезные - на 1,0%. Одновременно снизились цены на электропылесосы - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,5% (неделей ранее - на 0,4%), дизельное топливо - на 0,2% (неделей ранее - также на 0,2%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 25 июня по 1 июля подорожала на 3,4% (с 18 по 24 июня - на 2,3%).

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России выросли: на водоотведение - на 11,2%, водоснабжение холодное - на 11,1% и горячее - на 9,5%, электроэнергию - на 9,0%, отопление - на 8,9% и газ сжиженный - на 6,3%.

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России за неделю стали больше на 2,9%, трамвае - на 1,8%, городском автобусе - на 1%.

Увеличилась средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты - на 1,6%, санатории - на 1,3%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 1 июля на уровне 9,22%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации" (министерство высчитывает годовую инфляцию из среднесуточных данных за весь июль 2023 года, поэтому оценки могут немного отличаться).

"За неделю с 25 июня по 1 июля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,66%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,19% (с 0,25% неделей ранее) при замедлении роста цен как на плодоовощную продукцию, так и на другие продукты питания. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% (с 0,15% ранее): возобновилось снижение цен на электро-и бытовые приборы. В секторе услуг инфляция составила 5,9% (против 0,3% неделей ранее), в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2024 года)", - говорится в сообщении министерства.

"Динамика инфляции на отчетной неделе обусловлена разовым фактором - индексацией 1 июля тарифов ЖКХ. Напомним, в 2023 г. индексация не проводилась. В последний раз это было сделано в декабре 2022 г. Без учета этого фактора фиксируется замедление инфляции по сравнению с предыдущей неделей. В ближайшие месяцы на сдерживание инфляции будет влиять в том числе поступление на прилавки отечественного урожая плодоовощной продукции и другие сезонные факторы. Ситуация с ценами находится на постоянном контроле профильных ведомств, которые системно работают над наращиванием предложения на соответствующих рынках", - прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития динамику недельной инфляции.

Совет директоров Банка России 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом 7 июня ЦБ рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

В июле совет может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил 13 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

В апреле Банк России повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил 13 июня Тремасов.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2024 году составляет 5,7% (вырос с 5,3% на начало мая).