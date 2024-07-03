Росстат отметил ускорение подорожания огурцов за неделю почти в два раза

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Огурцы, цены на которые после длительного снижения начали подниматься три недели назад, с 25 июня по 1 июля подорожали на 6,3%, сообщил Росстат. Таким образом, темпы роста ускорились почти в два раза. Неделей ранее они составляли 3,2%.

Эта динамика стала самой высокой среди цен на плодоовощную продукцию, опередив темпы роста цен на картофель, которые замедлились до 4,2% с 7,6% неделей ранее.

Цены на яблоки выросли 1,5% (на 1,8% на предыдущей неделе), капусту - на 1,3% (неделей ранее цены снизились на 0,9%), морковь - на 0,6% (на 1,4%). В то же время цены на свеклу снизились на 3,3% (на 1%), помидоры - на 2,3% (на 2,6%), лук - на 0,5% (на 1%), бананы - на 0,3% (на 0,7%).

В целом рост цен на фрукты и овощи за неделю составил 1,4%. На таком же уровне он был и на предыдущей неделе.

С начала года больше всего подорожали картофель и свекла - в 1,9 раза, цены на морковь выросли - в 1,6 раза, капусту - на 36,9%, лук - на 31,7%, яблоки - на 31,4%, бананы - на 7,8%. Цены на огурцы снизились на 35,2%, на помидоры - на 14,3%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в России на 24,19%.