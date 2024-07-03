Росстат сообщил о снижении производства яиц за 5 месяцев на 2,6%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в январе-мае этого года произвели 18,7 млрд яиц, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В мае в годовом выражении производство снизилось на 3,2%, до 4,1 млрд штук, но по сравнению с апрелем этого года выросло на 6,4%.

Производство скота и птицы (на убой, в живом весе), в январе-мае составило 6,5 млн тонн, что на 2,9% больше прошлогоднего. В мае по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 2,6%, до 1,3 млн тонн, по сравнению с апрелем этого года - снизился на 0,1%.

Молока за пять месяцев было произведено 13,5 млн тонн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае производство составило 3,1 млн тонн, что на 0,3% больше, чем годом ранее. По сравнению с апрелем производство выросло на 9,9%.

В сельхозорганизациях в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 3,3%, до 1 163,2 тысячи тонн. По сравнению с апрелем рост составил 0,5%. В том числе производство крупного рогатого скота в мае в годовом выражении выросло на 6,2%, до 97,2 тысячи тонн, в месячном - на 1,5%, свиней - на 5,5%, до 500,3 тысячи тонн (по сравнению с апрелем - снижение на 0,5%). Птицы выращено 562,7 тысячи тонн, что на 1% больше, чем в мае прошлого года. По сравнению с апрелем этого года рост составил 1,4%.

По данным Росстата, на конец мая поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 17,6 млн голов (на 3,1% меньше, чем год назад), из него коров - 7,6 млн голов (на 2,6% меньше). Поголовье свиней составляло 29,4 млн (на 2,3% больше), овец и коз - 21,7 млн голов (на 3,5% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,8% поголовья крупного рогатого скота, 6,2% свиней, 44,2% овец и коз. На конец мая 2023 года эти показатели составляли соответственно 39,1%, 6,9%, 44%.

Снижение цен на яйца замедлилось

За неделю с 25 июня по 1 июля яйца в стране подешевели на 1%, сообщил также Росстат.

Темпы снижения незначительно замедлились: неделей ранее они составляли 1,1%. С начала года сохраняется отрицательная динамика - яйца подешевели на 15,2%.

Цены на курятину, напротив, подрастают - третью неделю подряд после небольшой приостановки они прибавляют по 0,1%. Тем не менее по сравнению с началом года они на 2,6% ниже.

Сахар подорожал на 0,5%, подсолнечное масло и соль - на 0,4%, хлеб и водка - на 0,3%, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, сливочное масло, стерилизованное молоко и пшеничная мука - на 0,2%, говядина, баранина, сметана, творог, черный чай, пшено - на 0,1%.

В то же время цены на свинину и мясные консервы для детского питания снизились на 0,3%, гречку и рис - на 0,2%, пастеризованное молоко и сыры - на 0,1%.

Как сообщалось, в мае по сравнению с апрелем цены на продукты питания повысились на 0,4%.